Alcalá de Henares (Madrid). Cuchillo en mano, amenaza con matar a su novia y lanzarla por el balcón. La tensión es enorme. El joven está muy nervioso, ella paralizada por el miedo y apenas se mueve. Pero él no escucha a nadie. Sigue en actitud muy violenta mientras que desde apenas unos metros de distancia tratan de convencerlo. Pasan los minutos. En total decenas de vecinos se agolpan en la calle. La pareja llevaba dos años viviendo en el barrio. Los geos se preparan para tomar la vivienda, pero finalmente no es necesario. Casi dos horas después de empezar la violenta situación aprovechan un descuido del joven y ella consigue zafarse. Los agentes entran en la vivienda por un patio contiguo. Acaban deteniéndolo. No tiene antecedentes penales y tampoco hay denuncias previas por malos tratos.