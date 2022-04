Una mujer ha difundido en redes sociales un vídeo en el que se muestra conduciendo un quad en un Parque Natural de Canarias, en concreto haciendo trompos con este tipo de vehículo de cuatro ruedas, tal y como ha denunciado la Fundación Telesforo Bravo Juan Coello en su perfil de Facebook.

Según este colectivo, el vídeo ha sido grabado durante la pasada Semana Santa en la zona de Punta de Arenas Blancas, dentro del Parque Rural de Frontera, en la Isla de El Hierro. En las imágenes se observa cómo una mujer da giros con un quad a cierta velocidad sobre una superficie de arena y ajena al daño medioambiental que está causando en esta zona de protección ambiental.

Desde la Fundación Telesforo Bravo Juan Coello denuncian que "la Semana Santa ha sido un momento propicio para que los inconscientes y los incívicos hagan de las suyas”. Añade el colectivo que resulta “triste que a estas alturas haya quien no entienda que los espacios naturales y las zonas no habilitadas para ello no son un circuito para hacer disparates con cualquier tipo de vehículos”.

Añade esta fundación, dedicada a difundir el legado de Telesforo Bravo y Juan Coello, que la conductora del quad "no lleva casco" por lo que además está asumieno un "innecesario riesgo tanto para ella como para las personas que se encuetnran a su alrededor".

Es una playa localizada en el municipio de La Frontera y es la única de arenas blancas en toda la isla, cuya coloración se debe a que está formada por resstos de moluscos y crustáceos. Se trata de una zona con un alto interés faunístico con diferentes especies de aves que la frecuentan.