El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este viernes que el incendio de Tenerife afecta ya “a algo más de 500 hectáreas” en los municipios de Los Realejos, San Juan de la Rambla y La Guancha. El fuego, que tiene un perímetro de once kilómetros, "no está controlado y sigue estando activo". La evaluación que han realizado los técnicos durante esta mañana es positiva, aunque los trabajos se centran en el flanco derecho, donde están la UME y los medios del Cabildo, realizando quemas de ensanche apoyados en pistas. También preocupa la parte alta del barranco de San Juan, donde no se puede actuar con medios terrestres. Ahí se concentrarán las descargas de los medios aéreos porque arden los cauces de tres pequeños barrancos que alimentan ese barranco mayor.