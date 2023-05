David Aridani, un pescador de la embarcación ‘Juana Rosa', tuvo una experiencia única cuando salió a pescar caballas en el sur de Gran Canaria y se encontró con una extraña especie de cefalópodo en su captura. Protegido por una concha al tacto, el animal reaccionó y dejó ver uno de sus tentáculos, lo que desconcertó al pescador y lo llevó a buscar respuestas, según ha informado Radio Televisión Canaria (RTVC)

Para aclarar las dudas, el biólogo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), José Juan Castro, identificó la especie como un argonauta argo, un pulpo con ocho tentáculos que vive en aguas abiertas. Aunque no es común verlos en las costas, el biólogo explicó que este cefalópodo no es un extranjero en las aguas canarias, y su presencia allí no está relacionada con el cambio climático o la temperatura del agua.