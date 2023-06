Un hombre no se ha ocultado a la hora de orinar en plena Avenida Marítima, en Las Palmas de Gran Canaria, en presencia de peatones y vehículos que transitaban en ese momento por la vía y el paseo. El varón se ha subido a uno de los bancos y no se lo ha pensado dos veces a la hora de hacer sus necesidades. Y no solo eso, cuando terminó se giró hacia la Avenida Marítima y empezó a sacudir su miembro.