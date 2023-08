Técnicamente se llama carrusel de descargas. Una a una y de forma coordinada, los hidroaviones se ceban en la misma zona. Miles de litros de agua continua. Las altas temperaturas en la isla no ayudan a enfriar el terreno. Un terreno calcinado. Se aprecia en la carretera de acceso al Observatorio de Izaña. Salvado in extremis del fuego. La tarea del día es dar por fin estabilizado el histórico incendio pero aún preocupan los rebrotes. Por eso, los hidroaviones, desde primera hora de la mañana y casi en formación, cargan agua en las zonas más accesibles y vuelan hasta el corazón del incendio. De noche, ellos no vuelan, pero pegados al terreno, las brigadas continúan su lucha con éxito. El perímetro sigue siendo el mismo, 90 kilómetros que desde el espacio vía satélite se aprecian con nitidez. A vuelo de dron, las casi 15.000 hectáreas arrasadas impresionan. El negro quemado salpica con demasiada frecuencia la valiosa vegetación canaria.