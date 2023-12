Películas como 'A Todo Gas' o videojuegos como 'Gran Turismo' o 'Need For Speed' han hecho que algunas personas se crean que viven en un videojuego y circular a esas velocidades no tengan consecuencias. A pesar de las constantes campañas de la Dirección General de Tráfico (DGT) para que los conductores respetan las normas de tráfico, hay todavía aquellos que hacen caso omiso de las normas. Y no solo ponen su vida en peligro, sino que también la del resto de usuarios de la vía, además de los peatones.

Recientemente se han viralizado varios vídeos, a través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, de un motorista que circula a altas velocidades por varias carreteras de Lanzarote. En uno de sus publicaciones, que sube el propio infractor, se puede ver que hasta llega a superar los 232 kilómetros por ahora. Todo ello por un puñado de likes y en el que invita a sus seguidores a "ver la felicidad". En varios de sus vídeos presume de conducir sin manos, haciendo el caballito u otras peripecias temerarias a velocidades que hasta llegan a cuatriplicar el límite permitido.