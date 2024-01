Otra trifulca más en un vuelo de Reino Unido a Canarias. Un hombre británico fue expulsado por la fuerza del avión por una docena de agentes de la policía portuguesa, mientras otros pasajeros observaban asombrados. El avión había salido del aeropuerto londinense de Luton y se dirigía a Lanzarote cuando en mitad del trayecto ocurrió una trifulca que obligó a desviar a la aeronave de la compañía Ryanair a la ciudad portugesa de Faro.

“Había un grupo de hombres que parecían haber estado bebiendo y estaban molestando a algunas pasajeras. Cuando la situación comenzó a salirse de control, uno de los asistentes de vuelo intentó intervenir y terminó siendo derribado”, contó un pasajero al medio británico The Daily Mail.

“El piloto advirtió por los altavoces que no se toleraría un comportamiento inaceptable y que, si no cesaba, desviaríamos a Portugal. Pero el alboroto no cesó y 20 minutos después nos dijeron que aterrizaremos en veinte minutos sin más información”, añadió.