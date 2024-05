Las cámaras grabaron a Mireia Contreras saliendo del hospital de Basurto (Bilbao) el 19 de octubre de 2022. Vestida de blanco, como una sanitaria, llevaba una bolsa en la mano. Dentro iba Aimar, un recién nacido que acababa de quitarle a sus padres y al que 12 horas después abandonó en el felpudo de una casa. Hoy ha sido juzgada por estos hechos, que ha reconocido. La joven, que entonces tenía 23 años, llevaba cuatro deseando quedarse embarazada. Cabizbaja, muy nerviosa y entre lágrimas ha pedido perdón a los padres, que tenían otra hija de 3 años. Laura y Pedro continúan en tratamiento. Esto les ha supuesto un trauma que no han superado.

"Me dijo que tenía que llevarse al bebé para hacerle unas pruebas. Yo le saqué de la cuna y se lo entregué", ha relatado la madre entre lágrimas. Todavía sigue de baja. "No me atrevo a salir sola, ni trabajo porque no puedo seguir con el día a día", ha señalado. "No dormimos por las noches bien porque al final hasta sueñas que te llevan a la otra", ha señalado en la sala el hombre. Aimar tiene ya 18 meses. En la vista han comparecido otros testigos, entre ellos Nuria, una enfermera que vio a la encausada por los pasillos. "Aprovechaba cuando nosotros no estábamos para meterse en las habitaciones". Ya había intentado coger a otros niños. Mireia fue detenida 12 horas después e ingresada en una unidad psiquiátrica. La Fiscalía pide para ella cuatro años de cárcel, mientras que el abogado de la familia eleva la pena hasta siete por secuestro y abandono de menores.