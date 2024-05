El cantante dominicano Henry Méndez saltó del escenario durante un concierto en Cártama para defender a una mujer que supuestamente estaba siendo agredida por un hombre. "Óyeme, escúchame colgao, hey tú, ¿cómo se te ocurre pegarle a una mujer? tú eres un sinvergüenza", afirmó el artista al ver cómo pegaban a una mujer en el público que asistía a su actuación este viernes con motivo de las fiestas de San Isidro Labrador.

Horas después compartió este texto en su cuenta de Instagram: "Sabéis de mi respeto por las personas y que nunca está justificada la violencia. Pero no podía pasar por alto ver como un hombre (si se puede llamar de esta manera), le pegaba a una mujer delante mío y encima me reta". "Soy consciente de que soy un personaje público y que todo lo que sea polémica me puede perjudicar, pero no voy a permitir que se maltrate a una mujer delante mío", añadió.

Tras volverse viral el vídeo del incidente, el cantante ha explicado en la red social X que "se estaban peleando dos chicas y luego un chico, que de repente entra también en la pelea y se lía a pegarle bofetadas y a tirarle del pelo a una chica". Es en ese momento cuando empezó a "gritarle" al presunto agresor, quien asegura que le hizo el gesto de "ven tú", por lo que saltó del escenario "no con la intención de pegarle, pero a decirle qué pasa", y éste se le "abalanzó también", ha asegurado.

El cantante dominicano ha pedido disculpas a quienes presenciaron este "espectáculo un poco dantesco" y ha admitido que "no es un gran ejemplo reaccionar así de esa manera".