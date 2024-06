Fidelina Suárez pide ayuda. La madre del menor canario fallecido el pasado viernes en un accidente de tráfico en Portugal está ingresada en un hospital de Coímbra después de sufrir graves heridas causadas por el impacto.

La mujer, que solo recuerda el fuerte impacto y las vueltas de campana que dio su vehículo, se despertó en el hospital tras ser operada de una pierna, explicó una amiga suya a LA PROVINCIA. Allí se enteró del fallecimiento de su hijo de 14 años. Ahora se encuentra sedada y las últimas noticias de los médicos apuntan a que, tal vez, tengan que amputarle parte de la extremidad.

Fidelina solicita que la repatríen para que la traten médicos españoles. "Quiero, por favor, que me lleven a España. Que vengan al hospital de Coímbra urgentemente y me atiendan los españoles", demanda la herida en un vídeo remitido a este diario y que ha pedido que se haga público con el objetivo de que se conozca su situación actual. La víctima asegura que su pierna "va a peor", y que incluso le está empezando a doler "hasta el muslo".

La mejor amiga de la afectada, que se está encargando de los trámites desde Gran Canaria, critica que la embajada de España en Portugal no le ha dado respuesta alguna. "Pregunto y pregunto y no me contesta", asegura. "Le pregunté por el niño y uno de los trabajadores me dijo que no sabía dónde estaba, que ellos solo pueden tramitar el certificado de defunción, pero que no tienen todavía el parte médico que lo acredite". La madre tenía contratado un seguro y a través del servicio funerario podrían repatriar el cadáver de Pedro.