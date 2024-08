Un granjero irlandés fue uno de los héroes en un vuelo que salió de Mánchester con dirección a Lanzarote. En el avión de Ryanair, un pasajero ebrio volvió a manchar el historial de los trayectos que cubren el Reino Unido con Canarias en un nuevo capítulo de violencia.

Según recoge The Irish News, Stuart Wilson, de 52 años y oriundo de Donegal, explicó que tanto él como otro pasajero actuaron como "seguridad aérea" después de que un joven perdiera los estribos durante el trayecto. Según relató, un grupo de personas estaba vapeando y bebiendo cuando uno de los individuos se despertó y "entró en un estado de furia".

El incidente ocurrió aproximadamente una hora después de que comenzara el vuelo, un trayecto de más de cuatro horas, a principios de este mes.

Wilson, hablando con The Sun, detalló que el hombre estaba durmiendo y al despertar, comenzó a agredir verbalmente a su pareja.

Comienzo de la trifulca

"Ella estaba gritando y llorando, y él la llamaba con obscenidades que no puedo ni mencionar", explicó. "Comenzó a golpear el techo del avión, a golpear los reposacabezas, y le tiró del cabello a su pareja, haciendo que sus gafas cayeran al suelo. Estaba completamente fuera de control y no paraba".

El granjero explicó que el hombre, visiblemente ebrio, también se enfrentó a otro pasajero de su grupo que intentó intervenir. Wilson mencionó que el hombre "gritaba insultos" a su "inconsolable" novia y se negaba a sentarse, a pesar de las súplicas de los demás pasajeros.

"Una persona mayor en el avión estaba llorando. La gente le rogaba que se detuviera", comentó Wilson.

Decidió intervenir junto a otro pasajero después de que el personal de la aerolínea intentara llevar al hombre al frente del avión, pero él regresó enfurecido. "Me preocupaba por la joven, ya que él se estaba volviendo cada vez más agresivo", dijo. "Me levanté y me puse frente a él, y todo se descontroló. Le dije claramente: 'No voy a tolerar ninguna de tus estupideces, no vas a hacerle nada a tu novia'. Le dije: 'Nadie va a ser tocado en este avión'."

Vuelo del infierno

A pesar de su valentía, admitió que temía meterse en problemas, señalando que el incidente durante el "vuelo del infierno" duró aproximadamente una hora. "Pensaba que si esto terminaba mal, yo sería el que acabaría arrestado, y no podría volar con Ryanair de nuevo", comentó.

El hombre simplemente "se alejó" después del vuelo, y añadió que ha intentado ponerse en contacto con Ryanair desde entonces, pero ha sido "imposible".

Un portavoz de Ryanair declaró que la situación fue "desactivada" por la tripulación después de que "un par de pasajeros se volvieran disruptivos durante el vuelo. La tripulación desactivó la situación y movió a uno de los pasajeros disruptivos al otro extremo del avión para el resto del vuelo, que aterrizó en Lanzarote según lo programado sin más interrupciones. Lamentamos sinceramente cualquier inconveniente causado como resultado del comportamiento indisciplinado de estos pasajeros".

Pocas medidas de seguridad

Este incidente se produce en un contexto de creciente preocupación entre las tripulaciones de cabina, quienes han expresado temores por su seguridad debido al aumento de incidentes de ira en vuelos provocados por el alcohol. Una azafata admitió que evita los vuelos a destinos como Tenerife debido a la mayor probabilidad de enfrentarse a pasajeros problemáticos. En los últimos 18 meses, ha habido arrestos en diez vuelos a la isla española.

"Rutas como la de Gran Canaria o Tenerife son ruidosas. Muchos pasajeros comienzan a beber tan pronto como llegan al aeropuerto y a partir de ahí todo empeora", reveló un miembro del personal.