Un hombre de origen latinoamericano la lío a golpes contra un grupo de seis parejas, también de origen latino, en la madrugada del pasado lunes, 11 de agosto, con una sombrilla que cogió de una terraza de un local de restauración situado en la Avenida Marítima de Arrecife, en la zona de la playa de El Reducto, tal y como se puede ver en este vídeo. Es la misma persona que poco antes había amenazado al dj de una sala de eventos cercano encañonándolo con una pistola. Después del episodio de la sombrilla, el agresor se dirigió a otro local de Arrecife, esta vez situado en la zona de la calle Triana, donde logró ser detenido por la Policía Local de Arrecife.