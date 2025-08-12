Un trabajador de una hípica ubicada en Soto de Viñuelas murió tras sufrir graves quemaduras cuando presuntamente intentaba salvar a los caballos durante el incendio forestal que comenzó la tarde del lunes en Tres Cantos. Fue trasladado en helicóptero al Hospital La Paz, donde finalmente perdió la vida.

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, confirmó que el incendio ya está perimetrado y destacó que, aunque estuvo cerca de zonas residenciales y empresariales, no se registraron daños en infraestructuras críticas ni en viviendas. Además, señaló que de las 106 personas desalojadas, 45 permanecen alojadas en un polideportivo de la localidad.

El fuego afectó principalmente al pasto bajo los árboles y, aunque las imágenes son tristes, las autoridades confían en que el arbolado no haya sufrido daños severos y haya posibilidades de recuperación.