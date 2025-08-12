Un vecino de Carrizal, identificado como Miguel, de 68 años, falleció en la madrugada de este martes carbonizado mientras dormía en el interior de la furgoneta en la que pernoctaba como consecuencia de un incendio que se inició en una vivienda anexa al vehículo y que se extendió y acabó calcinando el furgón. Su vecina, Francisca del Carmen G.R., de 66 años, fue detenida por la Policía Nacional acusada de un delito de homicidios por presuntamente provocar el fuego que causó la muerte del hombre, con quién según testigos mantuvo una discusión la tarde anterior.