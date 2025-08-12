La tarde del lunes, a las 20:19 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 alertó a la ONG Emerlan (Emergencias Lanzarote) sobre un velero que se encontraba en peligro cerca de la costa de Papagayo (municipio de Yaiza), en el sur de Lanzarote. Se informó de la presencia de tripulantes en el agua, lo que provocó la movilización inmediata de recursos marítimos y terrestres hacia la zona.

Poco después, se confirmó que la tripulación había logrado salir del agua sin lesiones y no precisaba asistencia sanitaria. Sin embargo, el patrón optó por permanecer a bordo del velero, aunque entregó a los equipos de rescate a un perro que le acompañaba, asegurando su bienestar.