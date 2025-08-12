Un yate privado de unos 28 metros de eslora con el nombre 'Da Vinci' y matriculado en Alicante ha sufrido un incendio en la zona de los motores esta mañana por causas que todavía se desconocen, lo que ha hecho necesaria la intervención de las embarcaciones de Salvamento Marítimo 'Concepción Arenal' y 'Naos', así como de los bomberos de Formentera, que han acudido a la zona para evacuar a los siete tripulantes de la embarcación e intentar extinguir el incendio, lo que finalmente no ha sido posible y el yate ha terminado por hundirse a las 17.20 horas, según confirma Salvamento Marítimo. El incendio ha provocado una densa nube de humo negro visible desde puntos tan distantes como el aeropuerto de Ibiza y Dalt Vila.

A su llegada, y según informan desde Salvamento Marítimo, los profesionales de la Guardamar han comprobado que los siete ocupantes del yate estaban en buen estado de salud y los ha rescatado para trasladarlos al puerto de Ibiza.