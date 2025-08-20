Un importante golpe contra el patrimonio económico de Fuerteventura fue recientemente esclarecido por la Guardia Civil del Puesto Principal de Morro Jable, tras semanas de investigaciones minuciosas. El caso se remonta a finales de junio, cuando se produjo el robo en un establecimiento de una reconocida cadena de tiendas de marcas, situado en una de las zonas comerciales más transitadas del sur de la isla.

El botín sustraído asciende a 16.000 euros en mercancía, incluyendo 113 gafas de sol, 21 relojes y 27 prendas de ropa de alta gama. Los hechos generaron inquietud en el sector comercial, ya que se trataba de un robo ejecutado con precisión y alevosía.