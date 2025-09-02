Turistas duermen en tumbonas para no perder sitio junto a la piscina en hoteles del sur de Tenerife. La presión por conseguir hamacas durante la temporada alta en Canarias ha provocado escenas insólitas en complejos hoteleros de Costa Adeje, Los Cristianos y Playa de las Américas. Algunos visitantes optan por dormir al raso, sobre las tumbonas, pese a haber pagado más de 250 € por noche. Esta práctica extrema refleja los efectos del turismo masivo en Canarias, en un contexto de récords históricos de llegadas y gasto internacional.