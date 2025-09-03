Un incendio se declaró en la noche de este martes, sobre las 21.30 horas, en la cuarta planta de un edificio ubicado en la calle Norte con Janubio, en el barrio de La Vega, en Arrecife. El fuego, informa el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, comenzó en una de sus habitaciones y amenazaba con extenderse al resto de la vivienda.

Un cargador de un móvil que estaba enchufado y colocado encima de un colchón se baraja como posible causa del origen del fuego, según comentó el propietario del inmueble al cabo de bomberos que acudió al lugar del suceso, indica el gerente del consorcio, Enrique Espinosa.