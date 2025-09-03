El Ministerio del Interior ha divulgado este miércoles el balance provisional de la Operación Verano 2025 de la Dirección General de Tráfico (DGT). Durante julio y agosto se registraron 228 víctimas mortales por siniestros de tráfico en España, lo que representa una caída del 6% respecto a la misma época de 2024 (15 decesos menos).

En Canarias, mientras el año anterior se registraron siete víctimas mortales en julio y agosto en carretera, este año la cifra asciende a 11 fallecidos en el mismo periodo, lo que implica un incremento del 57% en términos porcentuales, detalla Bernardo Hernández, periodista experto en Seguridad Vial.