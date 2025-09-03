La Policía Nacional investiga al propietario y a los trabajadores de una discoteca ubicada en el centro comercial Plaza, en Playa del Inglés, por presuntamente encerrar a 27 menores durante una redada policial para evitar que los agentes encontrasen a los adolescentes en el interior del local de ocio nocturno. La investigación, a cargo de la Policía Judicial de la comisaría de Maspalomas, trata de determinar si los responsables del establecimiento incurrieron en un presunto delito de detención ilegal.