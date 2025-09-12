La Guardia Civil ha localizado e investigado a un hombre de 38 años, vecino de Navarra, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria, ya que, cuando conducía un camión, realizó un adelantamiento arriesgado en la N-232 a su paso por La Rioja, que fue grabado y subido a TikTok.
La maniobra de este hombre obligó a dos vehículos articulados a apartarse hace el arcén para evitar una colisión frontal, ha detallado este viernes la Guardia Civil de La Rioja en una nota.