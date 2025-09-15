Un hombre de 84 años de edad y procedente de Arrecife ha fallecido este lunes, 15 de septiembre, cuando se encontraba en la zona de los chiringuitos de las fiestas de Los Dolores, en la localidad lanzaroteña de Mancha Blanca (municipio de Tinajo), ha informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.

La causa de la muerte es "un posible infarto", aunque está pendiente de confirmar cuando se le practique la autopsia. En un principio se pensó que el anciano se había atragantado, "pero se desvaneció, por lo que cobra más fuerza el infarto", precisan desde el Consorcio de Emergencias. Los hechos ocurrieron a las 18.40 horas, momento en el que miles de personas disfrutaban de la festividad y de la Feria de Artesanía.