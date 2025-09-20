La Provincia

Arden dos vehículos en el barrio de San Juan, en Las Palmas de Gran Canaria

Dos vehículos ardieron sobre las cuatro de la madrugada de este sábado, presuntamente, por un fuego intencionado, en La Vuelta de Los Manzanos, en el barrio de San Juan (Las Palmas de Gran Canaria). Las primeras informaciones apuntan a que los coches son de un vecino y su hijo y que los mismos estaban estacionados en lugares distintos de la zona. También resultaron afectados otros utilitarios en los alrededores.