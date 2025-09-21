La Provincia

Un pasajero amenaza de muerte al conductor de una guagua en Lanzarote

Un viajero borracho amenazó el pasado viernes, 19 de septiembre, al conductor de una guagua de la Línea 03 en Lanzarote (Costa Teguise-Arrecife-Puerto del Carmen), cuando el vehículo se encontraba a la altura de la parada Costa Mar, en la Avenida de Las Playas de la zona turística de Puerto del Carmen. Según el parte de la denuncia, le dijo "Te voy a matar hijo de puta", después de que el chófer se interesara por su estado de salud al percatarse de que estaba dormido. El viajero terminó pidiendo disculpas al chófer, tal y como se escucha en este vídeo.