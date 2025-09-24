G. C.

Destrucción de armas depositadas en la Guardia Civil en la provincia de Las Palmas

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha llevado a cabo la destrucción de más de un millar de armas que permanecían en depósito en las distintas Intervenciones de Armas y Explosivos de la provincia. La actuación se realizó durante el mes de septiembre en colaboración con el Servicio de Material Móvil, así como con las Comandancias de Cádiz y Sevilla. Escopetas, Rifles, carabinas, pistolas y revólveres, Armas blancas y de aire comprimido y fusiles de pesca submarina, el material destruido.