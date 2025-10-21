Los menores secuestrados por su padre en Argelia regresan con su madre: "Ha sido una pesadilla"

Los menores secuestrados por su padre en Argelia regresan con su madre: "Ha sido una pesadilla"

València
Los cuatro menores valencianos que estaban secuestrados por su padre en Argelia desde el pasado 30 de julio, cuando acudieron al país con la excusa de visitar a la abuela, enferma de gravedad, ya están de vuelta en València con su madre. Sara. H. F. se reunía el pasado domingo con sus hijos, tras denunciar a su exmarido por la sustracción de los menores y los malos tratos a los que los estaba sometiendo, y que tiene recopilados en numerosos vídeos. "Ha sido una pesadilla, pero ya estamos aquí", se alivia la mujer.

