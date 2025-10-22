La Provincia

Detenido por matar a una gata callejera en Mogán

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de maltrato animal tras la muerte violenta de Millu, una gata callejera muy conocida por los vecinos de un residencial de Mogán, en Gran Canaria. El ataque, ocurrido el 30 de agosto, fue captado por cámaras de videovigilancia y muestra cómo el agresor golpea al animal con un manojo de llaves, provocándole una hemorragia mortal. Las imágenes son claves en la investigación del SEPRONA.