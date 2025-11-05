La Provincia

Cinco felinos salvajes ocultos en una finca de Gran Canaria

Cinco ejemplares de Leptailurus serval, incluidos tres crías, una hembra gestante y un macho adulto, han sido incautados por la Guardia Civil en una finca particular de Las Palmas de Gran Canaria. Los animales, procedentes de África, estaban en un recinto cerrado sin las autorizaciones CITES obligatorias ni control sanitario. Tres personas han sido investigadas por un posible delito contra la fauna silvestre protegida. Los felinos han sido trasladados a centros especializados. La investigación se enmarca en la operación antidroga “Lazos de sangre”. Más información