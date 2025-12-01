Nathaly Salazar en uno de los vídeos de su diario de viaje
Cogio un avión en Valencia que la llevo a Ecuador y luego fue a Perú. El 2 de enero de 2018 se perdió su pista tras subirse a la atracción. Viajaba de mochilera. En su día a día, registraba todo en vídeos que compartía con los que más la querían. Este vídeo es uno de los muchos que conforman su diarío de viaje.
