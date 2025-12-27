Emerlan

Un barco se hunde en Playa Blanca, en Yaiza (Lanzarote)

Un velero se hundió hace varios días cerca del puerto deportivo Marina Rubicón, en Playa Blanca (Yaiza), en el sur de Lanzarote. Un testigo ha alertado este sábado del hundimiento, que se ha producido a unos 50 metros de la costa, frente al hotel Barceló Playa Blanca y el paseo marítimo. No hay personas afectadas y los servicios de emergencias se han desplazado al lugar. Por ahora, tampoco se han detectado manchas de combustible. Más información