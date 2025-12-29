Dos detenidos por el trasmallo que capturó tres tiburones angelote en Punta Mujeres

El Servicio de Protección de la Naturaleza ( Seprona ) de la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas , en una actuación conjunta con el Servicio de Inspección Pesquera del Gobierno de Canarias , personal de la Reserva Marina de La Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias (Bomberos), ha intervenido recientemente una red de pesca ilegal en la costa de Punta Mujeres ( Haría ), que contenía la captura de tres ejemplares de tiburón angelote (Squatina squatina), una especie declarada "en peligro de extinción" en el Catálogo Español de Especies Amenazadas desde 2019. Más información