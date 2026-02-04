Guardia Civil

Operación 'Anzuelo' de la Guardia Civil en Fuerteventura

La Guardia Civil ha desarticulado un punto de venta y consumo de drogas que operaba en un complejo residencial de la calle Anzuelo, en la localidad de Corralejo, en el municipio de La Oliva (Fuerteventura). La actuación se enmarca en la operación 'Anzuelo', que se ha saldado con la detención de una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas en pequeña escala, y de un delito de receptación. Más información