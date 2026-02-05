Secciones

Grave atropello a una menor por una guagua en el Paseo Tomás Morales en Las Palmas de Gran Canaria

La Provincia

Una menor de 17 años se encuentra en estado crítico después de sufrir un atropello por una guagua en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. El suceso tuvo lugar en la tarde de ayer miércoles, 4 de febrero, en el Paseo Tomás Morales, una de las principales vías de la capital grancanaria, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias. Más información

