Un joven lanza artefactos explosivos caseros porque le molesta el ruido del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un joven de 24 años como presunto autor de un delito de tenencia y depósito de sustancias o aparatos explosivos y un delito leve de lesiones, tras lanzar artefactos explosivos de fabricación casera durante la celebración de los Carnavales 2026 porque le molestaba el ruido.