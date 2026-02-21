Secciones

Impactante salida de vía en Gran Canaria: un coche cae seis metros y su conductor resulta herido grave en San Bartolomé de Tirajana

Un coche se sale de la vía y cae por un desnivel de seis metros en el Diseminado de Calderín, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). Un hombre de 62 años resultó herido grave y tuvo que ser rescatado por los bomberos antes de ser trasladado en ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Más información

