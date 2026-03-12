Alex Domínguez

El testimonio de la compañera de piso del hombre fallecido por un disparo cuando estaba en un balcón en Alicante

La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre de 59 años que recibió un disparo este miércoles por la noche cuando se encontraba en el balcón de un domicilio del barrio del Pla en Alicante. Los hechos sucedieron pasadas las nueve de la noche en la calle Enrique Monsonís Domingo de Alicante y aunque los servicios sanitarios se personaron con rapidez en el lugar no pudieron salvar la vida el hombre, de 59 años y origen colombiano. Vecinos del barrio han comentado que se escucharon varios disparos y que la víctima podría haber fallecido a causa de una "bala perdida" durante una disputa ocurrida en la vía pública, donde al parecer dispararon a unas personas que estaban sentadas en un banco. Más información