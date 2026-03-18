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Impactante aterrizaje por la borrasca Therese: un avión lucha contra el fuerte viento

Impactante aterrizaje por la borrasca Therese: un avión lucha contra el fuerte viento

Impactante aterrizaje por la borrasca Therese: un avión lucha contra el fuerte viento

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La borrasca Therese ya está provocando importantes complicaciones en el tráfico aéreo de Canarias. En este vídeo grabado en el aeropuerto de La Palma se observa el momento en que un avión de Binter intenta aterrizar mientras es sacudido por intensas rachas de viento. La aeronave se balancea con fuerza durante la maniobra final, reflejando la dificultad de operar en estas condiciones meteorológicas. Más información

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