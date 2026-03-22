El Día

Salva la vida a su hermano de lo alto del mamotreto de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife

El mamotreto de Añaza, el hotel inacabado y abandonado del litoral del distrito Suroeste de Santa Cruz de Tenerife, ha vuelto a registrar accesos ilegales pese al refuerzo reciente de las medidas de seguridad. En las últimas 24 horas, al menos cuatro personas han logrado entrar en el inmueble, cuya demolición continúa en fase administrativa mientras el Ayuntamiento trata de impedir nuevos riesgos para la población. Más información