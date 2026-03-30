Guardia Civil

La Guardia Civil retira casi 600 medicamentos y cosméticos ilegales en peluquerías del norte de Gran Canaria

La Guardia Civil ha intervenido un total de 586 productos sanitarios y cosméticos en varios establecimientos de peluquería y estética situados en el norte de Gran Canaria. La actuación ha sido desarrollada por la Patrulla Fiscal y de Fronteras de Santa María de Guía dentro de la denominada Operación Pangea XVIII, una iniciativa internacional centrada en combatir el tráfico ilícito de medicamentos. Más información