DI

Siete heridos, dos de ellos graves, en una explosión en un piso de Ibiza

Siete personas han resultado heridas tras registrarse una explosión de gas en un piso de Ibiza. Dotaciones de los bomberos, de la Policía Local y de la Policía Nacional se han desplazado hasta esta zona, donde decenas de personas, entre ellas vecinos y el alcalde, Rafael Triguero, se están concentrando detrás del cordón policial que se acaba de instalar para impedir el acceso. Tres de los heridos (una madre, su hija y la novia de este), están siendo atendidos por quemaduras y el cuarto tiene heridas leves. Dos personas se encuentran graves en la UCI del Hospital de Can Misses. Más información