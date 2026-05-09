Policía Nacional

Interceptado un paquete con toallas que ocultaban drogas en la cárcel Las Palmas I

La Policía Nacional interceptó un paquete con drogas en la prisión de Las Palmas I en el que halló 18,30 gramos de cocaína y 5,27 gramos de heroína que se ocultaban en las costuras de unas toallas, ha informado la Jefatura Superior de Canarias en un comunicado.

El paquete con la droga fue interceptado el pasado 4 de mayo, cuando los perros Harry y Alma marcaron la posible presencia de droga en un paquete que contenía toallas.