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Investigado por la muerte violenta de cuatro perros en Telde y maltratar a su pareja

Investigado por la muerte violenta de cuatro perros en Telde y maltratar a su pareja

Guardia Civil/Policía Nacional

Investigado por la muerte violenta de cuatro perros en Telde y maltratar a su pareja

Guardia Civil/Policía Nacional

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Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Telde, y la Guardia Civil de Gran Canaria, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), han investigado a un vecino del municipio de Telde como presunto autor de un delito continuado de maltrato animal y malos tratos en ámbito familiar, tras recabar indicios relacionados con la muerte violenta de al menos cuatro perros.

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