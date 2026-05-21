La Provincia

Control en el puerto de Agaete para evitar especies invasoras en Gran Canaria y Tenerife

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil participa junto al programa REDEXOS del Gobierno de Canarias y la Dirección General de Biodiversidad del Gobierno de Canarias en una nueva jornada de vigilancia para prevenir la expansión de especies exóticas invasoras entre islas.

Los controles se desarrollaron este jueves en el Puerto de Agaete (Gran Canaria), punto de conexión marítima con Tenerife. El operativo se centró en la inspección de vehículos que embarcan hacia la isla tinerfeña con el objetivo de detectar animales invasores que puedan poner en riesgo la biodiversidad canaria, como la culebra real. Más información