La Provincia

Graban a un conductor de patinete eléctrico a gran velocidad en Lanzarote

Un vídeo grabado desde el interior de un coche ha mostrado cómo un conductor de un patinete eléctrico circula a gran velocidad en la carretera que conecta Arrecife y San Bartolomé, en la isla de Lanzarote.

En las imágenes, difundidas en redes sociales y aplicaciones de mensajería, se escucha a los ocupantes del vehículo comentar la situación mientras circulan junto al vehículo de movilidad personal. Durante la grabación, los ocupantes hacen referencia a la velocidad que aparentemente alcanza el patinete, llegando incluso a mencionar cifras superiores a los 100 kilómetros por hora según el marcador del automóvil. Más información. Más información