Muere un trabajador tras golpearse con la pala de una retroexcavadora en un túnel de Cercanías de Madrid
Accidente laboral en el túnel del tren de la línea 5 de Cercanías entre las estaciones de Laguna y Embajadores en Madrid. Un hombre que realizaba labores de mantenimiento de la vía se golpeó en el pecho con la pala de una retroexcavadora. A la llegada de los efectivos del SUMMA 112 el trabajador presentaba un trauma torácico severo y estaba en parada cardiorrespiratoria. Tras 40 minutos de reanimación cardiopulmonar, solo pudieron confirmar su fallecimiento. También han intervenido Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y Policia Municipal, que es quien investiga los hechos.