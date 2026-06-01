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Incautados 19 reptiles y anfibios vivos en una vivienda en Santa Brígida, en Gran Canaria

Incautados 19 reptiles y anfibios vivos en una vivienda en Santa Brígida, en Gran Canaria

Guardia Civil

Incautados 19 reptiles y anfibios vivos en una vivienda en Santa Brígida, en Gran Canaria

Guardia Civil

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La Guardia Civil investiga un presunto delito contra la flora y la fauna tras intervenir 19 ejemplares vivos de reptiles y anfibios exóticos en una vivienda de Santa Brígida, en Gran Canaria.

La actuación se desarrolló durante el pasado mes de abril en el marco de la denominada Operación Leaks, llevada a cabo por agentes de la Comandancia de Las Palmas. Más información. Más información

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