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Grave incendio en un local comercial en el sur de Lanzarote

Un incendio declarado en un local comercial del Centro Comercial Papagayo, en la localidad turística Playa Blanca, municipio de Yaiza, en la madrugada de este martes, 2 de junio, activó a bomberos de los parques Sur y Central del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.

El fuego afectó por completo al establecimiento donde se originó y causó además daños de consideración en un negocio situado junto al inmueble siniestrado. Más información. Más información