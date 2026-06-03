Secciones

Es noticia
Dubai - macroestafaSeguridad vial - DGTPAU CanariasVisita del papa a CanariasAtraco en Gran CanariaAugusto Hidalgo - ValsequilloTiempo AEMET CanariasCaso Valka
instagramlinkedin
Retiran más de 5.000 bebidas alcohólicas de comercios asiáticos en Gran Canaria

Retiran más de 5.000 bebidas alcohólicas de comercios asiáticos en Gran Canaria

Guardia Civil

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Retiran más de 5.000 bebidas alcohólicas de comercios asiáticos en Gran Canaria

Guardia Civil

RRSS WhatsAppCopiar URL

La Guardia Civil ha detectado la comercialización irregular de 5.046 botellas de bebidas alcohólicas de soju coreano en diferentes establecimientos de Gran Canaria. La actuación se enmarca dentro de las labores de vigilancia e inspección que desarrolla la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de Santa María de Guía para controlar el cumplimiento de la normativa tributaria y aduanera en Canarias. Más información. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents