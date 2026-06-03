Guardia Civil

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Retiran más de 5.000 bebidas alcohólicas de comercios asiáticos en Gran Canaria

La Guardia Civil ha detectado la comercialización irregular de 5.046 botellas de bebidas alcohólicas de soju coreano en diferentes establecimientos de Gran Canaria. La actuación se enmarca dentro de las labores de vigilancia e inspección que desarrolla la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de Santa María de Guía para controlar el cumplimiento de la normativa tributaria y aduanera en Canarias. Más información. Más información